Так, декларацию Батумского саммита одобрили президент Украины Владимир Зеленский и президенты Грузии и Молдовы Саломе Зурабишвили и Майя Санду.

Кстати Цена – аннексия, оккупация и война, – Зеленский сказал, что объединяет Украину, Грузию и Молдову

О чем идет речь в декларации

Отметили, что вступление в ЕС – это цель, которая объединяет 3 страны.

У европейская интеграции нет альтернативы для наших стран, и никакая третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор,

– говорится в документе.

Политики отметили значительный прогресс в отношениях с ЕС. Они настроены сотрудничать, чтобы обеспечить признание европейской перспективы для Грузии, Молдовы и Украины, которая откроет путь для будущего членства в ЕС.

Совместные европейские ценности

Отдельно подчеркнули, что отношения между ассоциированными партнерами и ЕС базируются на общих европейских ценностях. Среди них – демократия, уважение прав человека и основных свобод и верховенства права.

Отметили, что процесс интеграции продолжат путем комплексных реформ.

Страны могут подать заявки на вступление

Соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ. Однако мощным стимулом будет предоставление европейской перспективы.

В соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз.

Обратите внимание! Зеленский 19 июля прибыл с рабочим визитом в Грузию, чтобы принять участие в работе Батумской международной конференции. Целью визита был старт формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.