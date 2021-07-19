Пресс-служба Офиса президента сообщила, что целью визита Зеленского является начало деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.
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Лидеры 3 стран подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский присоединится к работе в рамках Батумской международной конференции.
Компанию ему составят:
- Саломе Зурабишвили – президент Грузии;
- Майя Санду – президент Молдова;
- Шарль Мишель – президент Евросовета.
Когда состоится визит Зеленского в США
- В Офисе президента рассказали, что сейчас идет активная подготовка визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Туда украинский лидер отправится по приглашению президента США Джо Байдена.
- Серий Никифоров (представитель Зеленского) отметил, что "встречу планируют на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне".
- Кроме того, в ОП опровергли, что Штаты якобы захотели отсрочить встречу.