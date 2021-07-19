Пресс-служба Офиса президента сообщила, что целью визита Зеленского является начало деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.

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Лидеры 3 стран подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский присоединится к работе в рамках Батумской международной конференции.

Компанию ему составят:

Саломе Зурабишвили – президент Грузии;

Майя Санду – президент Молдова;

Шарль Мишель – президент Евросовета.

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