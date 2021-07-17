Представитель президента Сергей Никифоров опроверг, что Белый дом якобы отсрочил встречу из-за скандала со сменой руководства "Нафтогаза". Согласование даты продолжается, и стороны не ставят друг другу ультиматумы.
Заметьте Визит Зеленского в США в июле не состоится, – СМИ
Встречу планируют на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне,
– отметил Никифоров.
Визит Зеленского в США: главное
- Во время телефонного разговора в июне 2021 года президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон. С тех пор идет согласование деталей предстоящей встречи.
- Украинский лидер признался, что очень ждет встречи со своим коллегой из США. Зеленский отметил, что планирует обсудить "пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что встреча может состояться уже в июле.
- В то же время 17 июля украинские СМИ обнародовали информацию, что американская сторона предложила перенести встречу на август. В то же время она должна была состояться до празднования Дня Независимости Украины.