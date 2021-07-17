Речник президента Сергій Никифоров спростував інформацію, що Білий дім начебто відтермінував зустріч через скандал зі зміною керівництва "Нафтогазу". Узгодження дати триває, і сторони не ставлять одна одній ультиматуми.
Зауважте Візит Зеленського до США у липні не відбудеться, – ЗМІ
Зустріч планують на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно у цьому діапазоні,
– наголосив Никифоров.
Візит Зеленського до США: головне
- Під час телефонної розмови у червні 2021 року президент Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона. Від тоді триває узгодження деталей майбутньої зустрічі.
- Український лідер зізнався, що дуже очікує зустрічі зі своїм колегою зі США. Зеленський наголосив, що планує обговорити "шляхи розширення стратегічної співпраці України та США".
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що зустріч може відбутися вже у липні.
- Водночас 17 липня українські ЗМІ оприлюднили інформацію, що американська сторона запропонувала перенести зустріч на серпень. Водночас вона мала відбутися до святкування Дня Незалежності України.