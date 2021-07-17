У Вашингтоні наполягають, що візит Зеленського має відбутися ще до урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. Остаточне рішення сторони наразі не ухвалили.
Зауважте Байден і Путін зробили ставки
Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони,
– мовиться у повідомленні.
За даними ЗМІ, після першої телефонної розмови глави Офісу Президента Андрія Єрмака та заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд сторони ще тричі узгоджували тексти повідомлень.
У процесі погодження деталей американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення. Такі зміни викликали незадоволення української сторони.
Візит Зеленського до США: головне
- До Вашингтона Володимира Зеленського запросив під час телефонної розмови Джо Байден. Український лідер зауважив, що "дуже очікує на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США".
- Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив: візит Зеленського до Штатів може відбутися вже у липні.
- Станом на 15 липня у Білому домі запевнили, що з нетерпінням очікують Зеленського, однак конкретної дати візиту наразі немає.