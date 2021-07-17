У Вашингтоні наполягають, що візит Зеленського має відбутися ще до урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. Остаточне рішення сторони наразі не ухвалили.

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Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони,

– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, після першої телефонної розмови глави Офісу Президента Андрія Єрмака та заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд сторони ще тричі узгоджували тексти повідомлень.

У процесі погодження деталей американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення. Такі зміни викликали незадоволення української сторони.

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