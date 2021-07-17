В Вашингтоне настаивают, что визит Зеленского должен состоятся еще до торжеств по случаю Дня Независимости Украины. Окончательное решение стороны пока не приняли.

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Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но ко Дню Независимости Украины), что вызывает крайнее недовольство украинской стороны,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, после первого телефонного разговора главы Офиса Президента Андрея Ермака и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд стороны еще трижды согласовывали тексты сообщений.

В процессе согласования деталей американская сторона вычеркнула слово "июльский" с украинского сообщения. Такие изменения вызвали недовольство украинской стороны.

Обратите внимание! В то же время другие СМИ со ссылкой на источники в ОП сообщают, что встреча, скорее всего, может произойти в начале августа.

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