Пресслужба Офісу Президента повідомила, що метою візиту Зеленського є започаткування діяльності формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.

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Лідери 3 країн підпишуть Декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з президентом Євроради Шарлем Мішелем,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський долучиться до роботи у межах Батумської міжнародної конференції.

Компанію йому складуть:

Саломе Зурабішвілі – президентка Грузії;

Майя Санду – президентка Молдова;

Шарль Мішель – президент Євроради.

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