На Сході буде сонячно та тепло. Щоправда у всій Україні температура повітря знову знизиться на кілька градусів.
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Погода у регіонах 30 серпня
Дощі накриють західну, північну, південну та центральну Україну. Найпрохолодніше буде на Заході. Там середня температура сягатиме +19...+22 градусів. Найтепліше у східних та південних облястях – +31...+34 градуси.
Сонячно буде на:
- Полтавщині;
- Харківщині;
- Дніпропетровщині;
- Луганщині;
- Донеччині;
- Запоріжчині;
- Херсонщині;
- у Криму.
Протягом дня дощі зсуватимуться в східному напрямку, тому на Заході краник прикрутиться, а на Півночі та в Центрі відкриється. Десь в другій половині дня, десь ввечері,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві буде тепло – орієнтовно +25...+27 градусів. Однак там будуть дощі та пориви вітру до 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 30 серпня
Ужгород – +20...+22
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +19...+21
Рівне – +20...+22
Житомир – +24...+26
Вінниця – +22...+24
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +32...+33
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26..+28
Суми – +28...+30
Полтава – +28...+30
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +32...+34
Харків –+31...+33
Київ – +25...+27
Прогноз погоди 30 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру