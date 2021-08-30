На Востоке будет солнечно и тепло. Правда во всей Украине температура воздуха опять понизится на несколько градусов.

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Погода в регионах 30 августа

Дожди накроют западную, северную, южную и центральную Украину. Н аиболее прохладно будет на Западе. Там средняя температура будет достигать +19...+ 22 градусов. Теплее в восточных и южных облястях – +31 ... +34 градуса.

Солнечно будет на:

Полтавщине;

Харьковщине;

Днепропетровщине;

Луганщине;

Донетчине;

Запорожчине;

Херсонщине;

в Крыму.

В течение дня дожди зсуватимуться в восточном направлении, поэтому на Западе краник прикрутиться, а на Севере и в Центре откроется. Где во второй половине дня, где-то вечером,

– написала синоптикиня Наталья Диденко.

В Киеве будет тепло – ориентировочно 25... +27 градусов. Однако там будут дожди и порывы ветра до 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 30 августа

Ужгород – +20... +22

Львов – +20... +22

Ивано-Франковск – +20... +22

Тернополь – +20... +22

Черновцы – +19... +21

Хмельницкий – +19... +21

Луцк – +19... +21

Ровно – +20... +22

Житомир – +24... +26

Винница – +22... +24

Одесса – +26... +28

Николаев – +29... +31

Херсон – 32... +34

Симферополь – 32... +33

Кропивницкий – +26... +28

Черкассы – +26... +28

Чернигов – +26... +28

Суммы – 28... +30

Полтава – 28... +30

Днепр – +30... +32

Запорожье – +31... +33

Донецк – +33... +35

Луганск – +32... +34

Харьков – +31... +33

Киев – 25... +27