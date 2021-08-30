На Востоке будет солнечно и тепло. Правда во всей Украине температура воздуха опять понизится на несколько градусов.
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Погода в регионах 30 августа
Дожди накроют западную, северную, южную и центральную Украину. Наиболее прохладно будет на Западе. Там средняя температура будет достигать +19...+ 22 градусов. Теплее в восточных и южных облястях – +31 ... +34 градуса.
Солнечно будет на:
- Полтавщине;
- Харьковщине;
- Днепропетровщине;
- Луганщине;
- Донетчине;
- Запорожчине;
- Херсонщине;
- в Крыму.
В течение дня дожди зсуватимуться в восточном направлении, поэтому на Западе краник прикрутиться, а на Севере и в Центре откроется. Где во второй половине дня, где-то вечером,
– написала синоптикиня Наталья Диденко.
В Киеве будет тепло – ориентировочно 25... +27 градусов. Однако там будут дожди и порывы ветра до 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 30 августа
Ужгород – +20... +22
Львов – +20... +22
Ивано-Франковск – +20... +22
Тернополь – +20... +22
Черновцы – +19... +21
Хмельницкий – +19... +21
Луцк – +19... +21
Ровно – +20... +22
Житомир – +24... +26
Винница – +22... +24
Одесса – +26... +28
Николаев – +29... +31
Херсон – 32... +34
Симферополь – 32... +33
Кропивницкий – +26... +28
Черкассы – +26... +28
Чернигов – +26... +28
Суммы – 28... +30
Полтава – 28... +30
Днепр – +30... +32
Запорожье – +31... +33
Донецк – +33... +35
Луганск – +32... +34
Харьков – +31... +33
Киев – 25... +27
Прогноз погода 30 Августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра