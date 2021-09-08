Спасатели сообщили, что у трех пострадавших порезы, они поранились, когда пытались выбраться на улицу через разбитое стекло. Еще 4 человека отравились продуктами горения.

Ранее В центре Киева в костеле Святого Николая произошел масштабный пожар

Из здания эвакуировали 25 человек

Всего из горящего здания спасли 25 человек. Огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания в 19:05. С огнем боролись 27 человек и 7 единиц техники. Они справились с пламенем за 40 минут.

Обратите внимание! По факту пожара правоохранители начали уголовное производство. Они устанавливают причины возгорания.

Ранее в Полтаве горело еще одно общежитие

Отметим, что в конце августа в Полтаве горело еще одно общежитие. На этот раз – Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Вероятная причина – загорелся компьютер. Студентов быстренько эвакуировали, о пострадавших информации не было.

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Вечером 1 сентября в Киеве вспыхнуло здание, принадлежащее Киевскому профессиональному колледжу с усиленной военной и физической подготовкой. Спасатели помогли людям эвакуироваться из помещения.