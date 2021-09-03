В результате чего возник пожар, будут выяснять правоохранители. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.
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Какова площадь пожара, пока неизвестно.
Пожарные спасают здание
Из здания костела идет черный дым / Фото Kievmap
Пожар в помещении одного из двух римско-католических костелов в Киеве произошел около 22:00 3 сентября.
- После получения оповещения о возгорании на Большую Васильковскую улицу сразу выехали спасатели.
- Бойцы ГСЧС пытаются локализовать огонь и потушить его до того, как он нанесет серьезный ущерб зданию.
- Для удобства тушения пожара проезд по улице полностью заблокировали.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю.
Смотрите видео с места пожара в костеле Святого Николая в Киеве: