В результате чего возник пожар, будут выяснять правоохранители. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.

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Какова площадь пожара, пока неизвестно.

Пожарные спасают здание



Из здания костела идет черный дым / Фото Kievmap

Пожар в помещении одного из двух римско-католических костелов в Киеве произошел около 22:00 3 сентября.

После получения оповещения о возгорании на Большую Васильковскую улицу сразу выехали спасатели.

Бойцы ГСЧС пытаются локализовать огонь и потушить его до того, как он нанесет серьезный ущерб зданию.

Для удобства тушения пожара проезд по улице полностью заблокировали.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю.

Смотрите видео с места пожара в костеле Святого Николая в Киеве:

Костел Святого Николая в Киеве построен в 1899 – 1909 годах в неоготическом стиле. Работал над ним легендарный архитектор Владислав Городецкий, а проект разрабатывал Станислав Валовский.