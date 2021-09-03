Внаслідок чого виникла пожежа, з'ясовуватимуть правоохоронці. За попередніми даними, ніхто внаслідок події не постраждав.

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Якою є площа пожежі, наразі невідомо.

Вогнеборці рятують будівлю

пожежа у костьолі святого Миколая у Києві
З будівлі костелу йде чорний дим / Фото Kievmap

Пожежа у приміщенні одного з двох римсько-католицьких костелів у Києві сталася близько 22:00 3 вересня.

  • Після отримання сповіщення про загоряння на Велику Васильківську вулицю одразу виїхали рятувальники.
  • Бійці ДСНС намагають локалізувати вогонь та загасити його до того, як він завдасть серйозної шкоди будівлі.
  • Для зручності гасіння пожежі проїзд вулицею повністю заблокували.

За словами мера Києва Віталія Кличка, загоряння сталося між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю.

Дивіться відео з місця пожежі у костелі святого Миколая у Києві: