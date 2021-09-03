Внаслідок чого виникла пожежа, з'ясовуватимуть правоохоронці. За попередніми даними, ніхто внаслідок події не постраждав.

Дивіться також На Львівщини полум'я ледь не знищило житловий будинок: пожежу гасили 10 рятувальників

Якою є площа пожежі, наразі невідомо.

Вогнеборці рятують будівлю



З будівлі костелу йде чорний дим / Фото Kievmap

Пожежа у приміщенні одного з двох римсько-католицьких костелів у Києві сталася близько 22:00 3 вересня.

Після отримання сповіщення про загоряння на Велику Васильківську вулицю одразу виїхали рятувальники.

Бійці ДСНС намагають локалізувати вогонь та загасити його до того, як він завдасть серйозної шкоди будівлі.

Для зручності гасіння пожежі проїзд вулицею повністю заблокували.

За словами мера Києва Віталія Кличка, загоряння сталося між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю.

Дивіться відео з місця пожежі у костелі святого Миколая у Києві:

Костел святого Миколая у Києві побудований у 1899 – 1909 роках у неоготичному стилі. Працював над ним легендарний архітектор Владислав Городеський, а проєкт розробляв Станіслав Валовський