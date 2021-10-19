Рятувальники дізналися про інцидент у Святошинському районі Києва о 10:47. Вогнеборці швидко прибули на місце події, однак шансів врятувати мешканців квартири, яка загорілася, не було.
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Жінка та чоловік задихнулися чадним газом. Сталося це, судячи з усього, ще до виклику ДСНС.
Вигоріла одна кімната
Рятувальники гасили пожежу зі сходів / Фото ДСНС Києва
- Одразу після повідомлення про пожежу у 9-поверховому будинку, на вулицю Семашка, 21 виїхали найближчі рятувальні підрозділи.
- Пожежники з'ясували, що епіцентром загоряння була спальна кімната сімейної пари.
- Ймовірно, чоловік із жінкою палили у ліжку, через що й сталася пожежа.
- Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів, а загасили його лише о 11:45.
Пожежа, ймовірно, сталася через паління у ліжку / Фото ДСНС Києва
На місці події також працювали медики швидкої та поліцейські. Втім, допомога лікарів нікому не знадобилася.
Правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини інциденту. За фактом загибелі людей відкрили кримінальне провадження.