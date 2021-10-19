Рятувальники дізналися про інцидент у Святошинському районі Києва о 10:47. Вогнеборці швидко прибули на місце події, однак шансів врятувати мешканців квартири, яка загорілася, не було.

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Жінка та чоловік задихнулися чадним газом. Сталося це, судячи з усього, ще до виклику ДСНС.

Вигоріла одна кімната



Рятувальники гасили пожежу зі сходів / Фото ДСНС Києва

Одразу після повідомлення про пожежу у 9-поверховому будинку, на вулицю Семашка, 21 виїхали найближчі рятувальні підрозділи.

Пожежники з'ясували, що епіцентром загоряння була спальна кімната сімейної пари.

Ймовірно, чоловік із жінкою палили у ліжку, через що й сталася пожежа.

Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів, а загасили його лише о 11:45.



Пожежа, ймовірно, сталася через паління у ліжку / Фото ДСНС Києва

На місці події також працювали медики швидкої та поліцейські. Втім, допомога лікарів нікому не знадобилася.

Правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини інциденту. За фактом загибелі людей відкрили кримінальне провадження.