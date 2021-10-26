Маршрутка зайнялась біля Чернівецької обласної адміністрації на вулиці Степана Бандери. Пожежа була доволі масштабною.

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Рятувальники одразу прибули на місце, оскільки поруч біля вогню були й інші машини. У мережі пишуть, що горіла маршрутка №12.

На фото, оприлюднених у фейсбуці, видно, що навколо був густий чорний дим.



Біля ОДА горіла маршрутка / Фото з фейсбуку Максима Козменка

Чи є постраждалі

Про постраждалих наразі немає інформації, проте відомо, що в маршрутці не було пасажирів. Речник управління ДСНС області Сергій Бабчук розповів, що станом на 9:00 займання ліквідували, інформує "Суспільне".



Пожежа у Чернівцях / Фото molbuk.ua

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