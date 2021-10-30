Отец Василий Гасинец справедливо отметил, что совершенное неизвестными – преступление против национальной памяти. Об этом он написал в социальных сетях.

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Когда увидел один портрет разбит подумал, что случайно, когда увидел второй – понял, что целенаправленный вандализм. Черновцы, Центральная площадь города, портреты Героев Небесной Сотни и Героев войны,

– сообщил священник УГКЦ.



В Черновцах вандалы повредили портреты героев войны на Донбассе / Фото из фейсбука Василия Гасинця

К слову В Лисичанске вандалы снова повредили мемориал Героям-добровольцам

Текст публикации Василия Гасинця:

Когда увидел один портрет разбитый подумал что случайно, когда увидел второй, понял что целенаправленный вандализм. Это преступление против национальной памяти.

Черновцы, Центральная площадь города, портреты Героев Небесной Сотни и Героев войны. 30. 10. 2021.