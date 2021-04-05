На Луганщине злоумышленники разрисовали памятник Героям-добровольцам. По факту надругательства над памятником и памятью о защитниках Украины полицейские начали досудебное расследование.

Об очередном акте вандализма сообщила пресс-секретарь Нацполиции Луганщины Татьяна Погукай.

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На Луганщине повредили патриотический памятник

В полицию 4 апреля обратилась жительница Лисичанска. Она рассказала, что неизвестный разрисовал мемориал Героям-добровольцам .

. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что надписи на памятнике закрасили примерно в 6:00.

Как отреагировала полиция

По факту надругательства над памятником и памятью о защитниках независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, полицейские начали досудебное расследование .

. Дело открыли по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

или лишения свободы на тот же срок. Сейчас правоохранители ищут злоумышленника.

Что известно о памятнике Героям-добровольцам? Его торжественно открыли в Лисичанске 14 октября 2020 года. Деньги на изготовление монумента по призыву активистов в фейсбуке собрали всего за несколько дней.

Обратите внимание! Это не первый случай осквернения этого памятника. В феврале 2021 года вандалы уже повреждали его.