На Луганщині зловмисники розмалювали пам'ятник Героям-добровольцям. За фактом наруги над пам'ятником і пам'яттю про захисників України поліцейські почали досудове розслідування.

Про черговий акт вандалізму повідомила прессекретарка Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай. Читайте також У Львові затримали вандалів, які спаплюжили пам'ятник Степану Бандері: фото На Луганщині пошкодили патріотичний пам'ятник До поліції 4 квітня звернулася жителька Лисичанська. Вона розповіла, що невідомий розмалював меморіал Героям-добровольцям.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що написи на пам'ятнику зафарбували приблизно о 6:00. Як відреагувала поліція За фактом наруги над пам'ятником та пам'яттю про захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, поліцейські розпочали досудове розслідування.

Справу відкрили за статтею про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі терміном від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

або позбавленням волі на той самий термін. Наразі правоохоронці шукають зловмисника. Що відомо про пам'ятник Героям добровольцям? Його урочисто відкрили в Лисичанську 14 жовтня 2020 року. Гроші на виготовлення монументу за закликом активістів у фейсбуці зібрали всього за декілька днів. Зверніть увагу! Це не перший випадок осквернення цього пам'ятника. У лютому 2021 року вандали вже пошкоджували його.