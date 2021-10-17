Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 16 жовтня неподалік села Іванківці.

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Встановили, що 48-річний житель села Іванківці не впорався з керуванням автомобіля Mazda та допустив зіткнення з припаркованою частково на узбіччі вантажівкою КАМАЗ,

– повідомили правоохоронці.

"У результаті ДТП водій легковика та його 38-річний односельчанин від отриманих травм загинули на місці аварії", – додали у поліції.

Зверніть увагу! Поліцейські внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі слідчі проводять досудове розслідування.



На Буковині в ДТП загинули двоє людей / Фото Нацполіції

Один загиблий був рятувальником

Головне управління ДСНС України в Чернівецькій області повідомляє, що у ДТП в селі Іванківці загинув старшина служби цивільного захисту Віталій Федорюк.

15 років Віталій Вікторович віддано служив обраній справі, без страху боровся з вогнем, рятуючи людські життя та майно, завжди приходив на допомогу тому, хто її потребував,

– йдеться у повідомленні.

"Колектив Головного управління ДСНС втратив кваліфікованого працівника, хорошого колегу, надійного товариша. У цей скорботний час поділяємо з рідними та близькими всю глибину непоправної втрати. Вічна пам'ять", – додали рятувальники.



У ДТП на Буковині загинув рятувальник / Фото Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області