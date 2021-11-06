ДТП произошло 6 ноября ориентировочно в 1:48. Известно, что автомобили столкнулись возле села Шевченково Николаевского района.

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В Николаевской области многодетная семья попала в страшную аварию

6 ноября около 1:48 на трассе М-14 вблизи села Шевченково Николаевского района произошло столкновение автомобилей Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.

– рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что ВАЗ перевернулся и влетел в кювет.

"В салоне авто находилась семья из семи человек", – рассказали в ведомстве.

Известно, что:

33-летний водитель и двое детей в возрасте пяти и трех лет погибли на месте;

27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Их госпитализировали.

Полиция рассказала, что 37-летний водитель Chevrolet не травмировался. На месте аварии работали следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты.

Обратите внимание! Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Правоохранители рассказали, что устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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