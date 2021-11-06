ДТП трапилась близько 18:50 у селі Ямпіль. Водій "ВАЗ 2109" виїхав на зустрічну смугу.

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У ДТП загинули водій та пасажир "ВАЗ 2109"

Там він зіткнувся з Volkswagen Passat. Після цього "ВАЗ" відкинуло на ще одну автівку – Opel Omega.

Автотроща стала смертельною для 26-річного водія "ВАЗ-2109". Також не вижив його 37-річний пасажир. Вони загинули на місці аварії.

Наразі правоохоронці проводять розслідування і з'ясовують усі обставини аварії, що забрала два життя.

Коротко про інші ДТП на Львівщині 5 листопада:

На трасі "Київ – Чоп" у Бережанах Renault Trafic наїхав на 38-річну жінку. Вона перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпіла загинула на місці від отриманих травм.

У Жидачеві водій BMW X1 наїхав на велосипедиста. 43-річного чоловіка врятувати не вдалось.

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Зверніть увагу! 4 листопада у Львові на пішохідному переході автомобіль збив на смерть батька журналіста 24 каналу. Виявилось, що водій за кермом був п'яним. Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.