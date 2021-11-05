Сообщения о дорожно-транспортном происшествии полицейские получили в 13:30. Они сразу же уехали на место происшествия вместе с медиками.

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Водитель авто не отдал преимущество в движении автобусу и врезался в него / Фото Броварского районного управления полиции

Как случилась авария

Водитель Volkswagen Transporter во время разворота не отдал преимущество в движении автобусу "Киев – Пуховка".

В результате он спровоцировал аварийную ситуацию и допустил столкновение.

Пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу с различными травмами.



С места происшествия 5 человек госпитализированы в больницу / Фото Броварского районного управления полиции

Рейсовый автобус получил серьезные повреждения из-за столкновения с автомобилем / Фото Броварского районного управления полиции

Безумная гонка водителя под наркотиками и полиции: резонансное ДТП в Киеве

В Киеве 20-летний молодой человек под влиянием наркотиков устроил побег от экипажа полиции. Он спровоцировал аварию, снес несколько лотков на рынке и вылетел на встречную полосу, где дважды опрокинулся. После этого парень начал убегать от правоохранителей по дворам, но попал в руки к неравнодушному прохожему.

Текст публикации Броварского районного управления полиции:

Полицейские Броварщины устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних и двое взрослых

Сегодня в 13:30 в Броварское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в селе Погребы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса БАЗ и автомобиля Volkswagen Transporter.

Как выяснили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершая маневр разворота не предоставил преимущество в движении автобусу с сообщением "Киев – Пуховка", в результате чего произошло столкновение.

В настоящее время двоих взрослых и трех несовершеннолетних доставили в местную больницу. На месте происшествия работают работники Броварского райуправления полиции и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.