Авария произошла на Броварском проспекте. Предварительно, Volkswagen Passat на большой скорости врезался в 332 маршрутку рейса Киев – Бровары.

В этот же день Грузовик врезался в рейсовый автобус в Одесской области: 2 пассажира погибли

Авария на Броварском проспекте 9 октября: все известные подробности

В аварию на Броварском проспекте в Киеве вечером 9 октября попала маршрутка под номером 332 рейса Киев – Бровары. Впрочем, вины ее водителя в том будто бы и не было.

Дело в том, что маршрутку догнал легковой автомобиль, который двигался очень быстро, и врезался в нее сзади.

Свидетели говорят, звук удара слышно было аж на метро Черниговская.

Маршрутку протаранил Volkswagen Passat при попытке перестроиться на другую полосу. Водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами, вырезав его из авто специнструментом.

Видео момента аварии опубликовали в телеграм-канале "Киев Оперативный".

А видео последствий ДТП появилось в канале "Kievmap".

На месте аварии работают спасатели, медики и полиция: смотрите фото "Вартові Еспресо" и НПУ

Обратите внимание: сначала в СМИ писали о 2 погибших (например в " dtp.kiev.ua "), но полиция эту информацию не подтвердила. Как пишет "Сегодня", пока там говорят о 7 пострадавших.

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