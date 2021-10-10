Аварія сталася на Броварському проспекті. Попередньо, Volkswagen Passat на шаленій швидкості врізався у 332 маршрутку рейсу Київ – Бровари.
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Аварія на Броварському проспекту 9 жовтня: усі відомі подробиці
В аварію на Броварському проспекті у Києві ввечері 9 жовтня потрапила маршрутка за номером 332 рейсу Київ – Бровари. Утім, провини її водія у тому начебто й не було.
- Річ у тім, що маршрутку догнав легковий автомобіль, який рухався дуже швидко, та врізався у неї ззаду.
- Свідки кажуть, звук удару чутно було аж на метро Чернігівська.
Маршрутку протаранив Volkswagen Passat під час спробу перебудуватися на іншу смугу. Водія легковика госпіталізували з важкими травмами, вирізавши його з авто спецінструментом.
Відео моменту аварії опублікували у телеграм-каналі "Київ Оперативний".
А відео наслідків ДТП з'явилося у каналі "Kievmap"/
На місці аварії працюють рятувальники, медики та поліція: дивіться фото "Вартових Еспресо" та НПУ
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