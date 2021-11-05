Горе-"дрифтером" оказался 20-летний молодой человек. Он находился за рулем автомобиля ВАЗ. По данным правоохранителей, в результате происшествия чудом никто не пострадал. Однако телеграм-канал Magnolia TV сообщил, якобы злоумышленник наехал на ногу продавщице фруктов, и женщину пришлось госпитализировать.
Важно Водитель, который насмерть сбил отца журналиста 24 канала, был пьяным за рулем
Гонка чуть не стали смертельной
- Внимание правоохранителей привлек автомобиль ВАЗ, припаркованный в лесопарковой зоне на Дарнице.
- Однако когда мужчина увидел патруль, то быстро сел за руль и пустился наутек по встречной полосе движения.
- Полицейским пришлось включить сирену и проблесковые маячки, однако нарушитель никак на это не отреагировал.
- Мчась на бешеной скорости, он врезался в торговые палатки на набережной, а потом еще и столкнулся с автомобилем Hyundai.
- От удара машина нарушителя дважды перевернулась.
В Киеве молодой человек снес торговые палатки и врезался в авто, убегая от полиции / Фото dtp.kiev.ua, Магнолия ТВ
Побег продолжил на своих двоих
После разрушительной аварии злоумышленник выбрался из машины и начал убегать. Полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, впрочем, мужчина все равно не остановился. В конце концов его задержал случайный прохожий.
Сел за руль "под кайфом"
Впоследствии на камеру журналистам парень признался, что решил бежать от полиции, потому что имел за собой грех: перед тем, как сесть за руль, он употреблял наркотические вещества.
Момент погони полиции за неадекватом в Киеве: видео
Молодой человек под наркотиками убегал от полиции по встречной полосе: видео
После аварии неадекватный молодой человек пустился от патрульных наутек: видео
Водитель признался, что употреблял наркотики перед тем, как сесть за руль: видео