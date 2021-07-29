Авария случилась утром 29 июля, вблизи Малой Севастьяновки. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

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Авто выехало на встречную

Правоохранители предварительно установили, что 40-летний водитель Volkswagen выехал за встречную, где и происходило столкновение. Травмы мужчины и пассажиров были несовместимы с жизнью.



Водитель и пассажиры погибли на месте / Фото Нацполиции



В ДТП погиб полицейский Сергей Савчук с семьей / Фото Нацполиции

Савчук служил в полиции более 20 лет

На трагическое известие о смерти семьи отреагировали на официальной фейсбук-странице Национальной полиции Украины. Там подчеркнули, что Савчук посвятил службе в полиции более 20 лет.

Боролся с организованными преступными группами, разоблачил не одну "схему" и задержал не одного преступника,

– подчеркнули в публикации.

"Коллеги навсегда запомнят его искренним, доброжелательным, ответственным и надежным офицером – профессионалом своего дела", – подчеркнули правоохранители.