Авария случилась утром 29 июля, вблизи Малой Севастьяновки. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.
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Авто выехало на встречную
Правоохранители предварительно установили, что 40-летний водитель Volkswagen выехал за встречную, где и происходило столкновение. Травмы мужчины и пассажиров были несовместимы с жизнью.
Водитель и пассажиры погибли на месте / Фото Нацполиции
В ДТП погиб полицейский Сергей Савчук с семьей / Фото Нацполиции
Савчук служил в полиции более 20 лет
На трагическое известие о смерти семьи отреагировали на официальной фейсбук-странице Национальной полиции Украины. Там подчеркнули, что Савчук посвятил службе в полиции более 20 лет.
Боролся с организованными преступными группами, разоблачил не одну "схему" и задержал не одного преступника,
– подчеркнули в публикации.
"Коллеги навсегда запомнят его искренним, доброжелательным, ответственным и надежным офицером – профессионалом своего дела", – подчеркнули правоохранители.