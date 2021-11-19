На щастя, пригода минулася без жертв і потерпілих, а водій який її спровокував, відбувся лише переляком.

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Гнав на швидкості й загальмував у маршрутці

З'ясувалося, що водій легковика, будучи напідпитку, їхав дорогою, не контролюючи свою швидкість. Зрештою він врізався у задню частину мікроавтобуса, який збирався повертати.

Після удару автівка спалахнула. На щастя, на допомогу прийшли люди, які були поряд й швидко загасили вогонь. Крім того, від травм горе-водія врятувала подушка безпеки.

Зверніть увагу! Чоловік, який спричинив аварію, намагався на місці домовитися, аби уникнути відповідальності, але йому не дали цього зробити.

Вогняна аварія на Черкащині: схоже

Поблизу села Ситники на Черкащині трапилася моторошна аварія з трьома жертвами. Там ВАЗ врізався у вантажівку, і вона спалахнула. В результаті автотрощі загинуло троє людей, які були в легковику.

На вулиці Маршала Гречка легковик врізався в мікроавтобус і загорівся: відео

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Дорожньо-трнаспортна пригода із займанням авто на вулиці Маршала Гречка. П'яний водій легкового автомобіля врізався у задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті. Після удару легковик спалахнув. Очевидці загасили загоряння, водій відбувся легким переляком. Спрацювала подушка безпеки. Водій легковика намагався домовитися, але дарма.