Повідомлення до рятувальників надійшло о 07:43. На місце інциденту негайно відрядили 10 бійців та дві пожежних машини. За інформацією телеграм-каналу dtp.kiev.ua, загоряння сталося у паркінгу магазину "Епіцентр".

Актуально У Києві спалахнула пожежа в торговому центрі: дах у вогні – відео з місця події



Пожежники швидко прибули на місце і загасили вогонь / Фото ДСНС

Машина спалахнула, як смолоскип

Прибувши у паркінг, вогнеборці заходилися гасити легковик Renault Megane, передня частина якого палала. О 08:09 їм вдалося локалізувати полум'я, а о 08:13 повністю загасити його. На щастя, минулося без жертв та потерпілих. У причинах та деталях пожежі тепер розбиратиметься поліція.



Вогонь охопив передню частину авто / Фото ДСНС



Наслідки пожежі на вулиці Братиславській / Фото dtp.kiev.ua

Пожежа з авто у Білій Церкві: подібний випадок

В одному з дворів Білої Церкви вранці 26 жовтня вщент згоріли дві машини. Чому спалахнула пожежа, поки дізнатися не вдалося. Про інцидент рятувальникам повідомила жінка, яка побачила полум'я з вікна.

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Пожежа у верхньому паркінгу "Епіцентру" в Києві на вулиці Братиславській: горить автомобіль Renault. Завжди дотримуйтесь правил протипожежної безпеки та обов'язково використовуйте вогнегасники.