Про пожежу поліцейські дізналися від місцевої жительки. Жінка розповіла, що побачила з балкону охоплені вогнем машини.

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На місце події образу вирушили правоохоронці та рятувальники ДСНС.

Вогонь знищив елітний Mercedes

у Білій Церкві згоріли машини
Бійці ДСНС не встигли врятувати машини / Фото поліції Київської області

  • Вогнеборці, які приїхали на виклик, швидко локалізували та загасили пожежу. Однак від машин вже майже нічого не залишилося.
  • Поліцейські стверджують, що внаслідок загоряння знищено Mercedes-Benz E 200 та Honda Civic.

у Білій Церкві згоріли машини
Причини пожежі наразі невідомі / Фото поліції Київської області

Внаслідок чого загорілися машини, наразі невідомо. Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо знищення майна.

Обставини виникнення пожежі намагаються з'ясувати експерти.