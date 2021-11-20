Трагедія сталась близько 6:00 ранку у самому центрі Львова – на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. На відео видно, що дві жінки з зонтиками йдуть по переходу.
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Жінка, що загинула, потрапила під автобус
Маршрутка №138 саме повертала в цей час на Дорошенка. Автобус наїхав на пішоходів. Одну з постраждалих – 67-річну жінку відкинуло на дорогу, інша зникла під транспортним засобом.
Водій на мить зупинився, проте навіть не вийшов з машини та поїхав далі. Маршрутку зупинили аж на вулиці Джорджа Вашингтона. Саме туди, практично через пів міста, автобус протягнув 48-річну загиблу. Її знайшли неподалік зупинки.
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Що відомо про загиблу
За інформацією Zaxid.net, загибла – монахиня Латинського катедрального собору Ольга Дуплеца. Вона була настоятелькою монастиря сестер францисканок Сім’ї Марії. Також сестра працювала на кухні парафіяльної плебанії.
Що відомо про жахливу ДТП з маршруткою:
- Аварія сталась у центрі Львова вранці 20 листопада.
- Маршрутка, яка її спричинала, курсує за маршрутом вулиця Вашингтона – село Лапаївка.
- 67-річна жінка, яку збив автобус, опинилась лікарні.
- 48-річна жертва опинилась під кузовом.
- Водій з місця аварії втік.