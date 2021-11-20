Трагедія сталась близько 6:00 ранку у самому центрі Львова – на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. На відео видно, що дві жінки з зонтиками йдуть по переходу.

Тим часом Через ожеледь: на Київщині за годину сталося 4 ДТП

Жінка, що загинула, потрапила під автобус

Маршрутка №138 саме повертала в цей час на Дорошенка. Автобус наїхав на пішоходів. Одну з постраждалих – 67-річну жінку відкинуло на дорогу, інша зникла під транспортним засобом.

Водій на мить зупинився, проте навіть не вийшов з машини та поїхав далі. Маршрутку зупинили аж на вулиці Джорджа Вашингтона. Саме туди, практично через пів міста, автобус протягнув 48-річну загиблу. Її знайшли неподалік зупинки.

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Що відомо про загиблу

За інформацією Zaxid.net, загибла – монахиня Латинського катедрального собору Ольга Дуплеца. Вона була настоятелькою монастиря сестер францисканок Сім’ї Марії. Також сестра працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Зверніть увагу! Водія затримали, невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід. Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Що відомо про жахливу ДТП з маршруткою: