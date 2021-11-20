Водій маршрутки № 138 47-річний львів'янин – повертав з вулиці Дорошенка на проспект Свободи. У процесі він збив двох жінок віком 48 та 67 років.
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Одну жінку ударом відкинуло на дорогу. Постраждала вижила. Її госпіталізували до лікарні.
Водій втік з місця аварії.
Тіло жертви зачепилося за кузов
Правоохоронці виявили маршрутку на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Горе-водія затримали.
Поблизу маршрутки виявило тіло другої жінки – 48-річної львів'янки.
Встановлено, що автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП,
– мовиться у повідомленні.
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