Водій маршрутки № 138 47-річний львів'янин – повертав з вулиці Дорошенка на проспект Свободи. У процесі він збив двох жінок віком 48 та 67 років.

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Одну жінку ударом відкинуло на дорогу. Постраждала вижила. Її госпіталізували до лікарні.

Водій втік з місця аварії.

Тіло жертви зачепилося за кузов

Правоохоронці виявили маршрутку на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Горе-водія затримали.

Поблизу маршрутки виявило тіло другої жінки – 48-річної львів'янки.

Встановлено, що автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП,

– мовиться у повідомленні.

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