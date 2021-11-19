Це сталося неподалік від селища Рай-Оленівка на трасі "Київ – Харків – Довжанський". Загиблому пішоходу було лише 24 роки.

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Позашляховик після жахливої ДТП / Фото Нацполіції

Збив на пішохідному переході

Слідчі встановили, що 34-річний водій Toyota рухався зі сторони міста Люботина в напрямку Харкова. Він збив хлопця, коли той перетинав дорогу нерегульованим переходом.

Пішохід отримав дуже сильні тілесні ушкодження, тому загинув ще до приїзду швидкої. Згодом цей автомобіль забрали на штрафмайданчик, а водія затримали.



Місце, де збили пішохода / Фото Нацполіції

Що тепер загрожує водію

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі. Тому чоловік, який був за кермом, може відправитися до в'язниці на термін від 3 до 8 років.

Інша аварія в цей день

На Київщині селами Бзів та Іванків трапилася масштабна аварія, яка набула чималого розголосу. Там на трасі Київ – Харків 2 вантажівки на швидкості врізалися в автозаправний комплекс "Фактор".

Як наслідок автомобілі були жахливо потрощені. В цій аварії постраждала лише 1 людина – один із водіїв. На місце прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини події