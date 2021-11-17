После шквала критики Burger King удалил сообщение с анонсом нового бургера, однако представители украинской диаспоры уже отреагировали на действия польского ресторана быстрого питания.

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Реакция украинцев

Украинская диаспора в Польше негативно отреагировала на появление бургера с таким названием. Однако на страницах соцсетей Burger King удаляли негативные комментарии. Но из-за того, что их появлялось все больше и больше, решили удалить оригинальное сообщение.



Реклама бургера Goudomor / Фото Burger King

Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка в комментарии изданию The Warsaw заявил, что название бургера является более чем неудачным.

На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Она отвратительное. Оно однозначно связано с Голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом,

– заявил Скурка.

Также президент Союза украинцев добавил, что название бургера ни о чем не говорит лишь тем, кто не имеет никакого представления об истории и не знает о Голодоморе, который, по словам Скурки, является одним из крупнейших преступлений всех времен.

Заметьте! Руководство польского Burger King пока не дает никаких комментариев из-за скандала с бургером. Также неизвестно, изъяли ли Goudomor из продажи.