После шквала критики Burger King удалил сообщение с анонсом нового бургера, однако представители украинской диаспоры уже отреагировали на действия польского ресторана быстрого питания.
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Реакция украинцев
Украинская диаспора в Польше негативно отреагировала на появление бургера с таким названием. Однако на страницах соцсетей Burger King удаляли негативные комментарии. Но из-за того, что их появлялось все больше и больше, решили удалить оригинальное сообщение.
Реклама бургера Goudomor / Фото Burger King
Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка в комментарии изданию The Warsaw заявил, что название бургера является более чем неудачным.
На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Она отвратительное. Оно однозначно связано с Голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом,
– заявил Скурка.
Также президент Союза украинцев добавил, что название бургера ни о чем не говорит лишь тем, кто не имеет никакого представления об истории и не знает о Голодоморе, который, по словам Скурки, является одним из крупнейших преступлений всех времен.