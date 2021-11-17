Після шквалу критики Burger King видалив допис з анонсом нового бургеру, однак представники української діаспори уже відреагували на дії польського ресторану швидкого харчування.

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Реакція українців

Українська діаспора в Польщі негативно відреагувала на появу бургера з такою назвою. Однак на сторінках соцмереж Burger King видаляли негативні коментарі. Згодом через те, що їх з'являлося все більше і більше, вирішили видалити оригінальний допис.



Реклама бургера Goudomor / Фото Burger King

Президент союзу українців у Польщі Мирослав Скурка у коментарі виданню The Warsaw заявив, що назва бургеру є більш ніж невдалою.

На мій погляд, запропонована назва більш ніж невдала. Вона огидна. Вона однозначно пов'язана із Голодомором, який майже 50 країн світу визнали геноцидом,

– заявив Скурка.

Також президент Союзу українців додав, що назва бургера ні про що не говорить лише тим, хто не має жодного уявлення про історію та не знає про Голодомор, який, є одним із найбільших злочинів усіх часів.

Зауважте! Керівництво польського Burger King поки не дає жодних коментарів через скандал з бургером. Також невідомо, чи вилучили Goudomor з продажу.