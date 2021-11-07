Відповідну рекламу Google показав, зокрема, фейсбук-користувачу Олександр Остапа. Чоловік опублікував допис, в якому поцікавився, як таке допустили.

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Реклама орієнтована саме на українців

Чоловік прикріпив скриншот, на якому видно "карту України" без півострова Крим, окупованого Росією. Цікаво, що реклама розрахована саме на водіїв з України. Адже у ній їх державною мовою закликають "опублікувати поїздку й зекономити до 450 гривень".

Остапа позначив офіційну сторінку BlaBlaCar в Україні й поцікавився у представників компанії, чий же таки Крим. При цьому, чимало користувачів мережі ставлять аналогічне питання під останніми дописами на сторінці філії у соцмережі.



Карта України без окупованого Криму / Скриншот Олександра Остапи

Перша реакція від BlaBlaCar

Згодом допис прокоментувала Юлія Крупенко, керівниця відділу комунікацій країни BlaBlaCar в Україні. Вона подякувала автору за те, що звернув увагу на проблему й позначив сторінку компанії. Водночас підкреслила, що карта без окупованого Криму – це помилка. Наразі у BlaBlaCar з'ясовують, як таке могло статися.

Звісно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії. Повернусь з відповіддю, як тільки матиму інформацію,

– додала вона.

Й пообіцяла, що повернеться з відповіддю, як тільки отримаю пояснення цій ситуації. Натомість Остапа запевнив, що додасть офіційну позицію компанії, як тільки вона з'явиться.

BlaBlaCar в Україні: основне

Це міжнародний сервіс для пошуку автомобільних попутників, який розпочав свою роботу ще у 2004 році. В Україні платформу запустили значно пізніше, у 2014 році. На ринок України BlaBlaCar вийшов, купивши успішний стартап "Подорожники". Його засновник Олексій Лазоренко очолював BlaBlaCar в Україні та Росії аж до 2019 року. Втім, як пояснювали у російській філії компанії, згодом вирішив сфокусуватися на "рідному для себе українському ринку".