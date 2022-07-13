Сильные волны унесли с берега 8 человек. 5 из них занесло в открытый океан. Известно, что два человека погибли, еще трое считаются пропавшими без вести.

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Что случилось

Видео, гуляющее по социальным сетям, показывает трех молодых женщин, позирующих для фотографий на скалистом берегу пляжа Салала-аль-Мугсайл, несмотря на сильные волны.

Когда волны ударились о камень, женщины потеряли равновесие и упали. Когда одну женщину забирал мужчина, других унесло водой, они кричали о помощи. Видно, как двое мужчин спешат на помощь и протягивают руки, чтобы вовремя вытащить их.

В общей сложности тогда 5 человек таки смыло сильными волнами в океан. Их увидели слишком поздно.

Жуткие кадры попали на видео

Трагический момент, попавший на камеру, взорвал социальные сети, вызвав споры о том, что жизнь важнее лайков. Но жуткое видео еще раз доказывает, что нельзя шутить с природой и пренебрегать правилами безопасности во время шторма.

Ранее в сети появилось жуткое видео нападения акулы на австрийку в Египте. Акула напала на отдыхающую на гостиничном пляже недалеко от пирса. Женщину вытащили из воды, однако уже без ноги и руки. Впоследствии акула напала на еще одну женщину в том районе, поэтому местные пляжи закрыли.

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