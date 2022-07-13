Сильні хвилі забрали з берега 8 людей. 5 з них занесло у відкритий океан. Відомо, що двоє людей загинули, ще троє вважаються зниклими безвісти.

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Що трапилося

Відео, яке гуляє соціальними мережами, показує трьох молодих жінок, які позують для фотографій на скелястому березі пляжу Салала-аль-Мугсайл, попри сильні хвилі.

Коли хвилі вдарилися об камінь, жінки втратили рівновагу і впали. Коли одну жінку забирав чоловік, інших знесло водою, вони кричали про допомогу. Видно, як двоє чоловіків поспішають на допомогу і простягають руки, щоби вчасно витягнути їх.

Загалом тоді 5 людей таки змило сильними хвилями в океан. Їх побачили занадто пізно.

Моторошні кадри потрапили на відео

Трагічний момент, який потрапив на камеру, підірвав соціальні мережі, викликавши суперечки про те, що життя важливіше за лайки. Але моторошне відео вкотре доводить, що не можна жартувати з природою й нехтувати правилами безпеки під час шторму.

Раніше у мережі з'явилося моторошне відео нападу акули на австрійку у Єгипті. Акула напала на відпочивальницю на готельному пляжі неподалік від пірса. Жінку таки витягли з води, однак вже без ноги та руки. Згодом акула напала на ще одну жінку в тому районі, тож місцеві пляжі закрили.

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