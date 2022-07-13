4 ракети впали у море та не долетіли до цілей
Про це повідомив голова одеської військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, "ситуація в регіоні повністю контрольована", однак загрози атак – висока.
Увага Небезпека з Чорного моря все ще висока: скільки носіїв "Калібрів" готові до запуску ракет
Ймовірність ворожих ракетних атак – висока. Але не всі "крилаті смерті", і це дуже добре, долітають до області – 4 з них самоліквідувалися напередодні,
– повідомив Братчук.
Коротко про ситуацію в Чорному морі
Загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря не зникла. Ворог тримає напоготові носії крилатих ракет "Калібр", які у будь-який момент може випустити по Україні.
Мова про 7 кораблів, де розміщені крилаті ракети. російські військові можуть запустити "Калібри" у будь-який момент, що власне і роблять уже понад чотири місяці.
російські військові щодня ціляться по Одещині
- Вчора, 12 липня загарбники також намагались атакувати Одещину з моря – випустив 4 авіаційні ракети класу "повітря – поверхня" типу Х-31 із винищувачів Су-30. На щастя, вони теж не долетіли.
- 11 липня росія випустила з Чорного моря 7 ракет Х-31. Одна з них вдарила по приватному будинку в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею там пошкодили сусідні будинки, дерева та автомобілі. Друга ракета поцілила в об'єкт портової інфраструктури, а решта снарядів – по сільськогосподарських угіддях регіону. На щастя, жертв немає.
- Раніше Братчук пояснював, що окупанти "мацають" берегову смугу, б'ють саме по мирному населенню. Ворог хоче фізично та психологічно тиснути на наші сили оборони та мирне населення.
- Крім того, це чіткий сигнал росії, що вони не будуть розблоковувати порти.
Більше про це – НАТО не буде розблоковувати Чорне море