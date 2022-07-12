Речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, скільки таких носіїв у Чорному морі. Усі вони несуть неабияку загрозу абсолютно кожному населеному пункту нашої держави.

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Ворог готовий атакувати у будь-який момент

Згідно з даними Командування ВМС ЗСУ, окупанти тримають напоготові кілька носіїв крилатих ракет у Чорному морі. Якщо бути точнішими, то мовиться про 7 таких суден. З них російські бійці можуть запустити "Калібри", якими нашу державу атакують упродовж чотирьох місяців.

Тож ми не втомлюємось наголошувати на важливості реагування на сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно ж до укриття та перебувайте там доти, поки не буде відбою. Не ігноруйте сповіщення, адже це може врятувати вам життя.

Нагадаємо, що неспокійною була ніч для мешканців Миколаєва. По ньому окупанти били з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", а також випускали заборонені у всьому світі касетні снаряди.

Відомо про щонайменше 12 постраждалих

Сам ракетний обстріл стався під ранок. Об 04:05 в області пролунала повітряна тривога, а вже за лічені хвилини містяни повідомляли про вибухи.

Невдовзі інформацію про "прильоти" підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він у своєму повідомленні попрохав містян залишатись в укриттях.

Згодом про атаку розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що ворог влучив у медичні заклади, а також житлові будинки. Тоді мовилось про 4 поранених.

Трохи пізніше додаткові відомості надійшли від заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка. Саме він розповів, з якої зброї ворог бив по місту. Він, а також Віталій Кім, зазначили, що кількість постраждалих зросла. Тепер мовиться про 12 людей.

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