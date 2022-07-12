Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, сколько таких носителей в Черном море. Все они несут большую угрозу абсолютно каждому населенному пункту нашего государства.

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Враг готов атаковать в любой момент

Согласно данным Командования ВМС ВСУ, оккупанты держат наготове несколько носителей крылатых ракет в Черном море. Если быть точнее, то речь идет о 7 таких судах. Из них российские бойцы могут запустить "Калибры", которыми наше государство атакуют в течение четырех месяцев.

Поэтому мы не устаем подчеркивать важность реагирования на сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно до укрытия и находитесь там, пока не будет отбоя. Не игнорируйте уведомления, ведь это может спасти вам жизнь.

Напомним, что беспокойной была ночь для жителей Николаева. По нему оккупанты били из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", а также выпускали запрещенные во всем мире кассетные снаряды.

Известно о по меньшей мере 12 пострадавших

Сам ракетный обстрел произошел под утро. В 04:05 в области прозвучала воздушная тревога, а уже в считанные минуты горожане сообщали о взрывах.

Вскоре информацию о "прилетах" подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он в своем сообщении попросил горожан оставаться в укрытиях.

Впоследствии об атаке рассказал глава Николаевской ОВВ Виталий Ким. Он отметил, что враг попал в медицинские учреждения, а также жилые дома. Тогда говорилось о 4 раненых.

Чуть позже дополнительные сведения поступили от заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко. Именно он рассказал, из какого оружия враг бил по городу. Он, а также Виталий Ким, отметили, что количество пострадавших выросло. Теперь говорится о 12 людях.

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