Жінка не вижила

Моторошне відео нападу опублікували у соцмережах. За даними ЗМІ, туристка була громадянкою Австрії.

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На кадрах видно, що акула напала на відпочивальницю на готельному пляжі. Це сталося недалеко від пірса. Інші туристи зібралися біля води й кликали на допомогу. Зауважимо, відео триває 1 хвилину та 17 секунд, за той час ніхто з рятувальників не прийшов на допомогу. Туристи нічим не могли допомогти жінці, то ж просто спостерігали, як ту кусає акула.

Згодом хтось кинув у воду мотузку, але жінка була трохи далі, тому та нічим не допомогла.

Зауважимо, жінку таки витягли з води, однак вже без ноги та руки. Врятувати туристку не вдалося – вона померла на березі від отриманих травм.

Після трагедії єгипетська влада на 3 дні заборонила купання, дайвінг, снорклінг та рибалку від району Сахль Хашиш до бухти Макаді Бей.

Моторошне відео нападу акули на туристку у Єгипті можете переглянути – тут. Увага! 18+

У Шарм-ель-Шейху акула покусала українців

У 2020 році на курорті Шарм-ель-Шейх акула напала на матір та сина з України. 12-річному хлопчику довелося ампутувати руку. Додамо, що постраждав і гід, який намагався врятувати відпочивальників. Відомо, що він втратив ногу. Тоді ЗМІ писали, що туристи купили екскурсію на яхті й пірнали з аквалангом у забороненому місці.