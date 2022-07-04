Пляжі закриють на три дні після того, як "австрійській туристці відірвало ліву руку". Як зазначається, "мабуть, внаслідок нападу акули".

До теми У Хургаді на туристку напала акула й відкусила руку та ногу: моторошне відео 18+

Що трапилось

В районі Сахл-Хашиш, неподалік від Хургади, дві жінки загинули внаслідок нападу акули. Тіло румунської туристки у віці близько 40 років виявили за кілька годин після смертельного нападу на 68-річну австрійку, яка вже 5 років проживала в Єгипті.

Згідно з даними, обидва напади сталися в межах 600 метрів один від одного біля узбережжя Сахл-Хашиша.

Першу жінку доправили до місцевої приватної лікарні. Її намагалися реанімувати, але вона померла від отриманих травм.

У міністерстві навколишнього середовища заявили, що цільова група працює над "встановленням наукових причин та обставин нападу" та "причинами поведінки акули, що призвела до інциденту".

Це не перший напад акули на людину в Червоному морі

Червоне море є популярним туристичним напрямом. Там часто зустрічаються акули, але вони рідко нападають на людей, які плавають у дозволених межах.

У 2018 році на пляжі Червоного моря акула вбила чеського туриста. Аналогічний напад акули вбив німецького туриста у 2015 році.

У 2010 році в результаті було 5 нападів за 5 днів – незвичайно близько до берега туристичного центру Шарм-ель-Шейх загинув один німець і було поранено ще чотирьох іноземних туристів.

Зауважимо, що у мережі з'явилося моторошне відео нападу акули на австрійку. Акула напала на відпочивальницю на готельному пляжі неподалік від пірса. Жінку таки витягли з води, однак вже без ноги та руки.