Пляжи закроют на три дня после того, как "австрийской туристке оторвало левую руку". Как отмечается, "видимо, в результате нападения акулы".

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Что случилось

В районе Сахл-Хашиш, недалеко от Хургады, две женщины погибли в результате нападения акулы. Тело румынской туристки в возрасте около 40 лет обнаружили через несколько часов после смертельного нападения на 68-летнюю австрийку, уже 5 лет проживавшую в Египте.

Согласно данным, оба нападения произошли в пределах 600 метров друг от друга у побережья Сахл-Хашиша.

Первую женщину доставили в местную частную больницу. Ее пытались реанимировать, но она скончалась от полученных травм.

В министерстве окружающей среды заявили, что целевая группа работает над "установлением научных причин и обстоятельств нападения" и "причинами поведения акулы, приведшей к инциденту".

Это не первое нападение акулы на человека в Красном море.

Красное море является популярным туристическим направлением. Там часто встречаются акулы, но они редко нападают на людей плавающих в разрешенных пределах.

В 2018 году на пляже Красного моря акула убила чешского туриста. Аналогичное нападение акулы убило немецкого туриста в 2015 году.

В 2010 году было 5 нападений за 5 дней – необычно близко к берегу туристического центра Шарм-эль-Шейх погиб один немец и были ранены еще четыре иностранных туриста.

Отметим, что в сети появилось жуткое видео нападения акулы на австрийку. Акула напала на отдыхающую на гостиничном пляже недалеко от пирса. Женщину вытащили из воды, однако уже без ноги и руки.