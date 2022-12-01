Цю інформацію президент сказав під час The New York Times DealBook Summit 30 листопада. Також Зеленський повідомив, як часто спілкувався з новим старим прем'єром Нетаньяху.

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Що сказав Зеленський Ізраїлю

Володимир Зеленський сказав, що один раз говорив з прем'єром Біньяміном Нетаньяху з часу його переобрання на посаді.

Ми чекаємо підтримки від Ізраїлю щодо нашої держави. Авжеж не хочеться, щоб Нетаньяху, як його колеги, які були до нього, щоб вони балансували між Україною і Росією в цій війні,

– сказав президент.

Він також пояснив, що Нетаньяху знає, що по нашій державі вже випустили 550 іранських дронів. Також ізраїльський прем'єр:

знає всі деталі;

точно може допомогти з air defence systems, тобто системами ППО.

"Тут нічого немає, це не зброя, яка атакує Росію. Тут не треба шукати компроміси, адже мовиться про захист людей", – пояснив президент України.

Окрім того, Зеленський сказав, мовляв, якщо прем'єр Ізраїлю хоче просто зберегти свої відносини особисто президентом Росії, то може продовжувати цей напрямок.

А якщо він хоче зберегти історичні відносини Ізраїля і українського суспільства, то, мені здається, треба робити максимум все, щоб зберегти більше людей. Це моя особиста думка,

– заявив український лідер.

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Позиція Ізраїлю щодо допомоги Україні

Ізраїль неодноразово називав різні причини, чому не може допомагати Україні зброєю.

Зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог говорив, що Ізраїль переймається через те, що їхня зброя може потрапити до рук ворогів. Мовляв, є секрети, які Ізраїль не може передати.

Згодом сказали, що Тель-Авів не постачатиме Україні системи ППО тому, що не мають достатніх потужностей для додаткового виробництва.

Після цього країна сказала, що постачатимуть Україні зброю, якщо Іран передасть Росії балістичні ракети.

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