Цю інформацію президент сказав під час The New York Times DealBook Summit 30 листопада. Також Зеленський повідомив, як часто спілкувався з новим старим прем'єром Нетаньяху.
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Що сказав Зеленський Ізраїлю
Володимир Зеленський сказав, що один раз говорив з прем'єром Біньяміном Нетаньяху з часу його переобрання на посаді.
Ми чекаємо підтримки від Ізраїлю щодо нашої держави. Авжеж не хочеться, щоб Нетаньяху, як його колеги, які були до нього, щоб вони балансували між Україною і Росією в цій війні,
– сказав президент.
Він також пояснив, що Нетаньяху знає, що по нашій державі вже випустили 550 іранських дронів. Також ізраїльський прем'єр:
- знає всі деталі;
- точно може допомогти з air defence systems, тобто системами ППО.
"Тут нічого немає, це не зброя, яка атакує Росію. Тут не треба шукати компроміси, адже мовиться про захист людей", – пояснив президент України.
Окрім того, Зеленський сказав, мовляв, якщо прем'єр Ізраїлю хоче просто зберегти свої відносини особисто президентом Росії, то може продовжувати цей напрямок.
А якщо він хоче зберегти історичні відносини Ізраїля і українського суспільства, то, мені здається, треба робити максимум все, щоб зберегти більше людей. Це моя особиста думка,
– заявив український лідер.
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Позиція Ізраїлю щодо допомоги Україні
- Ізраїль неодноразово називав різні причини, чому не може допомагати Україні зброєю.
- Зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог говорив, що Ізраїль переймається через те, що їхня зброя може потрапити до рук ворогів. Мовляв, є секрети, які Ізраїль не може передати.
- Згодом сказали, що Тель-Авів не постачатиме Україні системи ППО тому, що не мають достатніх потужностей для додаткового виробництва.
- Після цього країна сказала, що постачатимуть Україні зброю, якщо Іран передасть Росії балістичні ракети.
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