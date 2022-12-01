Эту информацию президент сказал во время The New York Times DealBook Summit 30 ноября. Также Зеленский сообщил, как часто общался с новым старым премьером Нетаньяху.
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Что сказал Зеленский Израилю
Владимир Зеленский сказал, что однажды говорил с премьером Биньямином Нетаньяху со времени его переизбрания в должности.
Мы ждем поддержки от Израиля по отношению к нашему государству. Конечно не хочется, чтобы Нетаньяху, как его коллеги, которые были до него, чтобы они балансировали между Украиной и Россией в этой войне,
– сказал президент.
Он также объяснил, что Нетаньяху знает, что по нашему государству уже выпустили 550 иранских дронов. Также израильский премьер:
- знает все детали;
- точно может помочь с air defence systems, то есть системами ПВО.
"Здесь ничего нет, это не оружие, которое атакует Россию. Здесь не нужно искать компромиссы, ведь говорится о защите людей", – пояснил президент Украины.
Кроме того, Зеленский сказал, что если премьер Израиля хочет просто сохранить свои отношения лично президентом России, то может продолжать это направление.
А если он хочет сохранить исторические отношения Израиля и украинского общества, то, мне кажется, нужно делать максимум все, чтобы сохранить больше людей. Это мое личное мнение,
– заявил украинский лидер.
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Позиция Израиля о помощи Украине
- Израиль неоднократно называл разные причины, почему не может помогать Украине оружием.
- В частности, президент Израиля Ицхак Герцог говорил, что Израиль переживает из-за того, что их оружие может попасть в руки врагов. Мол, есть секреты, которые Израиль не может передать.
- Впоследствии сказали, что Тель-Авив не будет поставлять Украине системы ПВО потому, что у них нет достаточных мощностей для дополнительного производства.
- После этого страна сказала, что будут поставлять Украине оружие, если Иран передаст России баллистические ракеты.
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