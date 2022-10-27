Однако похоже, что эта тенденция может вскоре измениться, а Кремль совершил очередную катастрофическую ошибку. Привлекая к войне против Украины Иран, Москва фактически заставила Израиль пока косвенно, но запустить столь необходимое военное сотрудничество с Украиной.

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"Железный купол" для Украины – помогла бы нам израильская ПВО?

Легендарная система противовоздушной обороны Израиля "Железный купол" известна, возможно, как наиболее эффективная из всех систем ПВО в мире. Прежде всего потому, что она постоянно проходит "испытание", сбивая тысячи палестинских ракет в год.

На первый взгляд, имея такие системы ПВО на вооружении, Украина могла бы защищать себя от вражеских ударов гораздо эффективнее, особенно когда это касается защиты гражданского населения или объектов критической инфраструктуры. Однако для Украины она может и не подойти, считают многие военные эксперты.



Как работает израильский "Железный купол" / инфографика CSIS / AFP

Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отмечает, что Украина имеет гораздо большую площадь, чем Израиль, а большинство объектов, которые нужно защитить, рассеяны по всей территории страны, поэтому закрыть 100% украинского неба не поможет даже "Железный купол".

Что нужно знать о "Железном куполе" Израильская система противоракетной обороны состоит из нескольких эшелонов. "Железный купол" – самый простой из них, является лишь одним из элементов большой системы противовоздушной обороны, которую в течение последних 40 лет развивал Израиль. Она предназначена для перехвата минометных мин, артиллерийских снарядов, снарядов от реактивных систем залпового огня типа "Град" или подобных систем.



Так, в израильскую противоракетную оборону входит еще "Праща Давида", Arrow и т.д. Поэтому, Израиль защищает не только "Железный купол", но и целый комплект различных систем защиты, работающих вместе.

Впрочем, закрыть даже несколько объектов украинской инфраструктуры израильскими системами было бы уже неплохо, однако Израиль все равно отмежевывается от подобной помощи, несмотря на то, что системы ПВО – это оборонные комплексы, и вряд ли будут использоваться против российских войск на поле боя.

В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что "Железный купол" по израильскому образцу помог бы эффективно бороться с дронами-камикадзе иранского производства. По его словам, ВСУ нуждаются в системах ПВО, которые бы сбивали ракеты не только на малом, но и на большом расстоянии.

Он подчеркнул, что это очень важно, ведь Россия вместе с Ираном использует нашу территорию как полигон для "испытаний" опасных беспилотников. В перспективе дроны-камикадзе могут применяться против Израиля и других стран Европы – нужно не дать стране-террористу такой возможности и продемонстрировать, что ПВО могут сбивать все без исключения вражеские беспилотники.

Как и почему Израиль отмежовывется от поддержки Украины?

Официальная позиция Израиля относительно оружия и ПВО для Украины состоит в том, что якобы их технологии могут попасть в руки вражеских стран. В целом подобного мнения придерживались и страны Запада, когда в начале полномасштабного вторжения оснащали украинское войско только противотанковыми комплексами и противовоздушными ручными ракетницами.

Запад тоже беспокоился, что Украина не выстоит под военным давлением России, и тогда западная тяжелая техника может попасть в руки оккупантов.

Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать,

– сказал президент Израиля Ицхак Герцог.

В то же время, министр обороны Израиля Бенни Ганц четко дал понять, что Тель-Авив не передает Украине оружие.

"Я хочу быть понятным, мы не продавали оружие Украине, мы передавали ей гуманитарное и медицинское оборудование, это должно быть ясно. Но оружие мы не продавали. Мы можем помочь Украине "умными" системами предупреждения о ракетном нападении", – заявил Ганц.

Однако сегодня уже пошел девятый месяц войны, и в возможности Украины защитить себя должны отпасть все сомнения. У Запада таких иллюзий уже нет, однако Израиль продолжает сопротивляться. Но на самом деле у Израиля есть действительно веские причины сохранять неприятный для нас нейтралитет.

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Иран – это красная линия для Израиля. Если Иерусалим последовательно борется против режима Тегерана, то должен предоставить Украине "Железный купол", поскольку Иран уже фактически стал стороной конфликта в российско-украинской войне.

Почему Израиль всеми силами пытается сохранить нейтралитет

Прежде всего Израиль озабочен вопросом собственной безопасности. Страна фактически десятилетиями находится в окружении враждебных к ней государств, и любая поддержка израильских соседей со стороны России, в ответ на оружие для Украины, может повлечь за собой значительное количество проблем и увеличить расходы на самозащиту.

Одним из главных факторов в этом контексте является вопрос Сирии. Россия оказывает очень сильное влияние на эту страну и сохраняет присутствие своих войск. При этом Израилю важно наносить удары по иранским группировкам или производствам, расположенным на территории Сирии, при этом без всякого вмешательства со стороны российских войск.

Сейчас Сирия является приоритетом для Израиля, намного больше, чем Украина, ведь Сирия – это сосед, с которым есть неурегулированный территориальный конфликт за Голанские высоты, где есть нестабильная граница и на территории которой есть проиранские формирования. При этом Израиль фактически бомбит объекты на территории Сирии с молчаливого согласия России, которая никак не препятствует и фактически позволяет это делать. Израилю важно наносить удары по проиранской инфраструктуре в Сирии,

– подчеркивает эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

Именно поэтому, пока Россия имеет мощности оставаться в этом регионе, у Кремля всегда будет фактор давления на Израиль. Впрочем, как выяснилось, нейтралитет Израиля не помог сдержать Россию от прямого сотрудничества с Ираном – главным врагом Израиля на Ближнем Востоке.

Обратите внимание! В последнюю неделю Израиль нанес несколько мощных ударов по месту сбора иранских дронов в Сирии. По данным SOHR, Израиль нанес удар по объекту, где хранились важные детали и оборудование для сбора иранских беспилотников.



Кроме того, ВВС Израиля могли нанести 4 авиаудара по складам оружия и боеприпасов, а также по поддерживаемому Ираном штабу ополчения в районе аэропорта Дамаска.

Может ли Кремль взять в заложники русских евреев

Еще одной неочевидной причиной, почему, возможно, Израиль не хочет портить отношения с Россией является то, что в России проживает большое количество евреев, которых Кремль всегда может использовать в целях шантажа.

С начала года более 60 тысяч этнических евреев решили уехать из России. 26 тысяч из них уже репатриировались в Израиль, еще 35 тысяч русских евреев ожидают оформления необходимых документов. При этом только по официальным данным еврейских общин, в России проживают около 200 тысяч этнических евреев, но общее количество может достигать миллиона человек. И как раз это Россия может использовать против Израиля. Можно даже сказать, что здесь не срабатывает определенная историческая память.

Дело в том, что тот же Советский союз в свое время даже получил порцию санкций за то, что не выпускал за пределы СССР евреев, которые хотели переехать в Израиль. И учитывая общую тенденцию на изоляцию России, что может привести к полному закрытию границ, русские евреи, за которых государство Израиль чувствует определенную ответственность, могут фактически остаться там в заложниках.

В то же время не стоит исключать тот факт, что абсолютное большинство евреев в России имеют на руках российские паспорта, что также делает их целями для мобилизации и последующей отправки на войну против Украины. И, скорее всего, Израиль стремится уйти от такого развития событий.

Иранский фактор пробудил Израиль

Россия, похоже, совершила одну из самых больших политических ошибок за последнее время. Имея абсолютно безвыходную ситуацию и изоляцию от всех цивилизованных рынков, Кремль пошел на существенное сближение с Ираном.

Как только на территории Украины упал первый иранский дрон-камикадзе, наше правительство сразу сообщило Израилю о том, что Россия закупает иранское оружие и использует его против гражданского населения Украины. При этом неизвестно, чем именно Россия решила расплатиться с Ираном за эти поставки, ведь речь может идти о технологиях ядерного оружия. Сначала Израиль отреагировал довольно прохладно, однако под огромным давлением неопровержимых доказательств этот занавес игнорирования удалось пробить.

После этого стало известно, что Россия еще собирается закупить иранские баллистические ракеты, что уже свидетельствует о полноценном сближении Кремля с иранским режимом. На фоне этих новостей появился ряд неожиданных заявлений и действий со стороны Израиля.

Израиль вдруг пошел в "наступление"

Израиль нанес несколько авиаударов по промышленным объектам в Сирии, которые Иран использует для производства оружия. Издание Jerusalem Post подчеркнуло, что таким образом Израиль пытается ограничить поставки иранского оружия в Сирию, однако ряд западных СМИ утверждают, что на этих производствах также создавали и дроны-камикадзе, которые продолжает закупать Россия.

Впоследствии президент Израиля передал США разведданные, доказывающие, что Иран поставляет России беспилотники, которые разрушают украинскую инфраструктуру и даже призвал к жесткому ответу. Интересно, что как в США, так и в ЕС еще раньше подтвердили сотрудничество Ирана с Россией и ввели санкции, однако похоже, что, несмотря на запоздалую реакцию, Израиль под жестким ответом подразумевает и военную силу.

Израиль давно лоббирует едва ли не войну с Ираном. Он один из главных критиков отношений США с Ираном. Израиль выступал против Ядерного соглашения между США и Ираном, до сих пор всячески выступает за санкционное давление, иногда призывая к прямым военным ударам по ядерным объектам в Иране. Украина же является дополнительным поводом, чтобы активизировать более жесткую политику относительно Ирана,

– отмечает эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

В ответ активизировался и сам Иран. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян заявил, что Украина якобы должна собрать доказательства использования Россией иранских дронов и показать их на двусторонней встрече с участием экспертов.

Иран все еще пытается играть в нейтралитет, делая вид, будто Тегеран не причастен к поставкам оружия в Россию, хотя недавно появились данные о том, что иранские инструкторы посещали Крым, то есть фактически незаконно пересекли украинскую границу с враждебными целями.

Украина сближается с Израилем?

Похоже, Израиль ощутил всю угрозу, которая поступает из-за сближения Ирана и России и активизировался в вопросах поддержки нашего государства. Президент Украины Владимир Зеленский даже заявил, что Украина и Израиль теперь будут напрямую обмениваться разведданными, однако пока не объявил деталей этого сотрудничества.

Всех смущают наши отношения (с Израилем). Хотя в последнее время они стали теплее. После паузы мы видим шаги вперед… Мы в начале сотрудничества с Израилем,

– заявил Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что народ Израиля полностью находится на стороне Украины, однако у руководства этого государства пока не хватает политической воли на полноценную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. И действительно, обмен разведанными это пока не поставка оружия.

Однако, учитывая, что Израиль точно не станет мириться с поддержкой Ирана Россией, как и наоборот, военные поставки Тегерану Москве полностью неприемлемы для Украины. Это может стать точкой соприкосновения для развития наших отношений.

Конечно, не стоит уже сейчас преувеличивать свои надежды, что Израиль все понял и скоро на Украину посыплется дождь из израильского вооружения.

Наличие самого иранского фактора не означает, что Израиль будет делать для нас все, что мы захотим. Следует помнить, что Израиль живет в другом регионе, за пределами европейского контекста. Далее все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с Ираном, а также от того, что мы со своей стороны сможем предложить Израилю для усиления сотрудничества в части ВПК и обмена технологиями.

– считает Илия Куса.

В то же время следует обратить внимание и на политическую ситуацию внутри самого Израиля. Есть вероятность, что к власти вернется Беньямин Нетаньяху, с которым у Украины раньше уже были определенные проблемы. Тогда мы, наоборот, можем столкнуться с сокращением нашего сотрудничества.

Трудно предсказать, как в будущем будут развиваться отношения с Израилем, однако первые ростки нашего взаимодействия уже начали расти на обломках иранских дронов. Далее все будет зависеть от ситуации в России и ее возможности удерживать военный контингент на Ближнем Востоке, а также от политической ситуации в самом Израиле.

Однако потенциал отношений Украины с Израилем нельзя недооценивать, поскольку дальнейшее развитие этого взаимодействия может существенно усилить оборонные возможности как Украины, так и Израиля.