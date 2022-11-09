Відповідну інформацію міністр заявив 9 листопада. Він також розповів, яку допомогу Ізраїль вже надав Україні.

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Ізраїль назвав нову причину, чому не може передати Києву ППО

Ізраїль не може постачати Україні свої системи ППО, оскільки не має достатніх потужностей для додаткового виробництва,

– заявив Бені Ґанц.

Міністр також сказав, що навіть якщо Ізраїль змінить політику щодо постачання ППО Україні, то: однаково неможливо спустошити запаси систем протиповітряної оборони країни.

"Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що за Україною стоїть НАТО", – заявив Бені Ґанц.

Київ офіційно просив в Ізраїля ППО

Варто пригадати, що 18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправила Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи ППО.

Також там мовилось, що Київ прагне започаткувати якісне співробітництво, щоб Україна отримувала відповідні технології.

Проте Ізраїль не надавав Україні ППО. Щоправда, 9 листопада Бені Ґанц запевнив, що його країна продовжить постачати Україні масштабну гуманітарну допомогу, включно з медиками та військово-польовим медичним обладнанням.

Попередні відмовки Ізраїля про ППО Україні

Наприкінці жовтня президент Ізраїлю Іцхак Герцог пояснив, чому його країна не передає Україні ППО. Він сказав, що Ізраїль переймається, щоб їхня зброя не потрапила до рук ворогів.

Іцхак Герцог заявив тоді: " Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати".

Окрім того, Ізраїль намагається зберегти нейтралітет через питання власної безпеки та через Сирію.

Зокрема тому, що країні важливо бити по іранських угрупованнях або виробництвах в Сирії без втручання Росії. Адже російські війська є в Сирії, а Кремль має потужний вплив на цю країну. Детальніше читайте за посиланням.

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