Таким чином, наші захисники рятують життя українців. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За словами Залужного, за 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами.

Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів. Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України!

– привітав зі святом Головнокомандувач ЗСУ.

До речі, начальник управління командування підготовки радіотехнічних військ і спеціальних військ бригадний генерал Михайло Донченко також розповів, що на сьогодні бойові спроможності радіотехнічних військ дозволяють виявляти та видавати бойову інформацію вогневим засобам з ефективністю, що дає змогу знищувати до 80% повітряних цілей противника.

"Це досить високий відсоток, зважаючи на втрати, і особливо – в перший тиждень широкомасштабної війни. Тим більше, що у цій війні вперше радіотехнічні війська стали виконувати непритаманні їм раніше функції. Війна змусила вчитися на ходу, безпосередньо у бойових умовах опановувати науку, виявляти складні високошвидкісні цілі, нетипові для радіотехнічних військ. І, як бачимо, з цим завданням ми з честю справляємося", – повідомив Донченко.

Ще однією особливістю цієї війни стало те, що радіотехнічні війська є і активними учасниками вогневого ураження повітряних цілей. Так, стрільцями-зенітниками підрозділів РТВ з переносних зенітно-ракетних комплексів уже знищено близько 20 крилатих ракет та до півсотні БПЛА різного призначення, серед яких, зокрема і "Ланцет", "Куб", "Леєр" та інші.

Нагадаємо, що раніше Повітряні сили розповіли про проблеми із захистом неба України.

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