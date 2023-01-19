Об этом 19 января заявил премьер-министр Ульф Кристерссон. Шведские медиа предполагают, что Силы обороны получат дивизион из 12 САУ Archer.

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Что известно о САУ Archer

Вооруженные Силы Украины получат от Швеции колесные гаубицы Archer. Чиновники не назвали точного количества САУ, однако известно, что в Украину направят гаубицы из тех 24, которые планировала приобрести Норвегия.

В настоящее время из этих систем доступно только 20 – 4 используют для обучения и маркетинговых потребностей. По мнению шведских журналистов, Украина получит 12 САУ Archer.

САУ Archer – гаубица калибром 155 миллиметров на шасси Volvo A30D 6x6. Это одна из самых современных и продвинутых артсистем в мире. Поставки этой техники в шведскую армию начались только в 2013 году.

Артиллерийская часть Archer – FH77B с длиной ствола в 52 калибра. Ее максимальная скорострельность – до 9 выстрелов в минуту. Уникальный аппарат зарядки позволяет выпустить 6 снарядов за 30 секунд по измененным траекториям. Дальность стрельбы:

30 километров обычным снарядом,

40 – активно-реактивным,

до 60 – снарядом Excalibur.

Характеристики БМП CV90

Также Швеция пришлет Украине 50 боевых машин пехоты CV90. Вероятнее всего, это будет версия CV9040 – основной вид находящейся на вооружении страны БМП.

CV90 (Combat Vehicle 90) – семейство боевых машин разработки BAE Systems и Bofors. Они поставляются шведской армии с 1993 года. БМП находится на вооружении скандинавских стран, Эстонии и Нидерландов. Ее также выбрали для себя на тендере Чехия и Словакия.

Боевая машина пехоты CV90 вооружена пушкой L70 Bofors калибра 40 миллиметров. Защита машины позволяет выдерживать попадание снарядов калибра 30 миллиметров. В Вооруженных силах Швеции более 500 таких БМП.

Обратите внимание! Шведское правительство также анонсировало поставки Украине дополнительных противотанковых гранатометов NLAW.

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