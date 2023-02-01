Их министерство обороны заявило, что постоянно оценивает, следует ли Норвегии присылать Украине больше оружия и военной техники. Более того, правительство планирует внести больший вклад в военную помощь Украине.

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Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия посылать Украине больше оружия. Мы не комментируем эти оценки и какие-либо текущие или будущие взносы,

– заявил министр обороны Норвегии.

Также Бьорн Арильд Грам заверил, что у Осло хороший диалог с Украиной и союзниками относительно потребностей ВСУ.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверил министр.

Стоит отметить, что Осло имеет на вооружении 164 БМП, разработанные консорциумом BAE Systems и Bofors по заказу вооруженных сил Норвегии.

Что известно о передаче Украине CV90