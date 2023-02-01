Их министерство обороны заявило, что постоянно оценивает, следует ли Норвегии присылать Украине больше оружия и военной техники. Более того, правительство планирует внести больший вклад в военную помощь Украине.
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Что известно о CV90 от Норвегии
Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия посылать Украине больше оружия. Мы не комментируем эти оценки и какие-либо текущие или будущие взносы,
– заявил министр обороны Норвегии.
Также Бьорн Арильд Грам заверил, что у Осло хороший диалог с Украиной и союзниками относительно потребностей ВСУ.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверил министр.
Стоит отметить, что Осло имеет на вооружении 164 БМП, разработанные консорциумом BAE Systems и Bofors по заказу вооруженных сил Норвегии.
Что известно о передаче Украине CV90
- Семейство шведских боевых машин пехоты CV 90 находится на вооружении скандинавских стран, Эстонии и Нидерландов, а также в Чехии и Словакии.
- CV90 вооружена пушкой L70 Bofors калибра 40 миллиметров. Защита боевой машины позволяет выдерживать попадание снарядов калибра 30 миллиметров.
- Следует заметить, что перед этим решение передать Украине БМП CV90 приняла Швеция. Эта страна передаст нам 50 боевых машин пехоты версии CV9040. Всего в стране более 50 этих боевых машин пехоты.
- Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников предложили создать так называемую "танковую коалицию". Россия ведь не отказалась от цели захватить Украину и может усилить наступательные действия. Поэтому чиновники призвали предоставить Вооруженным Силам Украины тяжелую бронированную технику и танки.