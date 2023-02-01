Їхнє міністерство оборони заявило, що постійно оцінює, чи варто Норвегії надсилати Україні більше зброї та військової техніки. Ба більше, уряд планує зробити більший внесок у військову допомогу Україні.
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Що відомо про CV90 від Норвегії
Уряд постійно розглядає питання про те, чи повинна Норвегія надсилати Україні більше зброї. Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески,
– заявив міністр оборони Норвегії.
Також Бйорн Арільд Грам запевнив, що Осло має хороший діалог з Україною та союзниками щодо потреб ЗСУ.
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – запевнив міністр.
Варто зауважити, що Осло має на озброєнні 164 БМП, які розроблені консорціумом BAE Systems і Bofors на замовлення збройних сил Норвегії.
Що відомо про передачу Україні CV90
- Сімейство шведських бойових машин піхоти CV 90 перебуває на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів, а також Чехії та Словаччини.
- CV90 озброєна гарматою L70 Bofors калібру 40 міліметрів. Захист бойової машини дозволяє витримувати влучання снарядів калібру 30 міліметрів.
- Варто зауважити, що перед цим рішення передати Україні БМП CV90 ухвалила Швеція. Ця країна передасть нам 50 бойових машин піхоти версії CV9040. Загалом в країни є понад 50 цих бойових машин піхоти.
- Перед цим очільник МЗС України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков запропонували створити так звану "танкову коаліцію". Адже Росія не відмовилась від мети захопити Україну та може посилити наступальні дії. Тож посадовці закликали надати Збройним Силам України важку броньовану техніку й танки.