Їхнє міністерство оборони заявило, що постійно оцінює, чи варто Норвегії надсилати Україні більше зброї та військової техніки. Ба більше, уряд планує зробити більший внесок у військову допомогу Україні.

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Уряд постійно розглядає питання про те, чи повинна Норвегія надсилати Україні більше зброї. Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески,

– заявив міністр оборони Норвегії.

Також Бйорн Арільд Грам запевнив, що Осло має хороший діалог з Україною та союзниками щодо потреб ЗСУ.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – запевнив міністр.

Варто зауважити, що Осло має на озброєнні 164 БМП, які розроблені консорціумом BAE Systems і Bofors на замовлення збройних сил Норвегії.

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